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الجمعة 19 آب 2022 ساعة 08:30

سلطات زابوروجيه تعزز نظام حماية المحطة النووية

سلطات زابوروجيه تعزز نظام حماية المحطة النووية
وأضاف روغوف: "تم تعزيز نظام الحماية للمحطة، ولا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل. حيث يمكن توقع أي شيء من نظام زيلينسكي".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس من أن الإشعاع في حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية، إذا ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف في تصريحات أمس الخميس، إن نظام كييف يستعد يوم غد، 19 أغسطس، للقيام باستفزاز بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ويتهم روسيا بذلك، حيث تنشر الآن قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية الأوكرانية "دنيبر" نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 108، ولواء المدفعية رقم 44، والوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة زابوروجيه، وتجري تدريبات على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1009918
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