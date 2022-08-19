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الجمعة 19 آب 2022 ساعة 09:52

اليمن.. تسجيل 202 خرقا ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها خلال الـ24 ساعة الماضية

اليمن.. تسجيل 202 خرقا ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 44 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خرقين باستحداث تحصينات في غرب الخزان بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وبين المصدر أن خروقات قوى العدوان والمرتزقة، شملت ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 122 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 31 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن والبقع ومنازل المواطنين في شدا والمدحلة وباقم بمحافظة صعدة، نتج عن ذلك إصابة المواطن سلطان محمد أحمد الخميسي والمواطن علي أحمد حسين شريف في الكبسة بشدا والمواطن فايز محمد مسفر صالح في منبه.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان شمال غرب وشمال شرق وشرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وفي جبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان.
مصدر : وكالات
رقم : 1009934
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