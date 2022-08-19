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الجمعة 19 آب 2022 ساعة 09:53

مجلس الافتاء الفلسطيني يحذر من استهداف التعليم

مجلس الافتاء الفلسطيني يحذر من استهداف التعليم
وألغى الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، تراخيص ست مدارس في مدينة القدس المحتلة، بذريعة تدريس مضامين تحرض على دولة وجيش الاحتلال في الكتب الدراسية , حسبما نقل موقع المركز الفسلطيني للاعلام.

واستهدف القرار مدارس الإيمان بأفرعها الخمسة، ويبلغ عدد طلابها نحو 1755 طالبا وطالبة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، والكلية الإبراهيمية، وعدد طلبتها نحو 288 طالبا وطالبة.

وندد المجلس في بيان صحفي ، عقب جلسة برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، بقرار إلغاء تراخيص ست مدارس في القدس، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لعامٍ، بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي.

كما أدان المجلس قرار محكمة الاحتلال، هدم مدرسة عين سامية الأساسية، شرق رام الله، وتدميرها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات بحق التعليم والمدارس، جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي.

وأدان المجلس شطب سلطات الاحتلال المواد المتعلقة بكل ما له علاقة بالرموز والسيادة الفلسطينية على المدينة المقدسة وحذفها، مبيناً أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1009935
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