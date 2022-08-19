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الجمعة 19 آب 2022 ساعة 10:01

احياء الفجر العظيم في الاقصى المبارك ومساجد الضفة

احياء الفجر العظيم في الاقصى المبارك ومساجد الضفة
وحسبما نقل مصدر صحفي توافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

وأدت أعداد كبيرة من المواطنين صلاة الفجر في المسجد الأقصى؛ تأكيدًا منهم على الوجود الدائم في المسجد والدفاع عنه.

وفي نابلس امتلأ مصلى مسجد النصر وساحاته ومحيطه بالمواطنين الذين أدوا صلاة الفجر؛ وفاءً للشهداء الذي ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال.

ولمسجد النصر رمزية تاريخية؛ لارتباطه بانتصارنا بمعركة حطين وتحرير نابلس من الصليبيين، ومنذ ذلك الحين ونابلس وبلدتها القديمة شوكة في حلق الغزاة.

وتحولت حملة الفجر العظيم إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك وغيره من مساجد فلسطين؛ من خلال تسمية كل جمعة باسم معيّن يحمل دلالة مرتبطة بأحداث القدس والأقصى.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر/تشرين الآخِر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تمتد لبقية المساجد في فلسطين.
مصدر : وكالات
رقم : 1009936
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