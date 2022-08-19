الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 آب 2022 ساعة 16:38

قوش ومقترح بخصوص الوضع السوداني

قوش ومقترح بخصوص الوضع السوداني

إضافة إلى الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد الانفصال فى عام 2011، حيث لم ترسم حتى الآن، ومع دولة التشاد هناك مناوشات ونزاعات قبلية تحدث دائما بين الطرفين، دون أن ننسى النزاع الذي كان قبل 2016 على جزيرتي تيران وصنافير مع المملكة العربية السعودية، ويرى الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السوداني أن هذه النزاعات اشتدت بصفة كبيرة في زمن الرئيس المخلوع عمر البشير وخاصة في العشرية الأخيرة من حكمه، وقد أدت هذه النزاعات الحدودية المستمرة مع دول الجوار إلي زعزعة الإستقرار والأمن في هذه المناطق وكلفت السودان الكثير من الأرواح، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تدهور إقتصاد البلاد، ولكن حقيقة ان هذه المناطق المتنازع عليها سودانية أمر لا يختلف عليه اثنان، فالمحكمة الدولية لديها كافة الأدلة بملكية السودان للمناطق المتنازع عليها والمذكورة آنفا.

وحسب ما جاء في التقارير فقد تمت الإشارة إلى حدث مهم للغاية كان هو السبب الرئيسي الذي دفع بصلاح قوش المدير العام للمخابرات السودانية في 2018 للتخطيط للإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، حيث أن صلاح قوش لما تم تعيينه علي رأس جهاز الإستخبارات عام 2018 قام بعدة محاولات لإقناع البشير بعدم استعمال القوة والعنف في حل النزاعات علي المناطق الحدودية والإلتزام بالحلول السلمية فقط، وذلك بإعطاء هذه المناطق المتنازع عليها للدول التي تشكل طرف النزاع الآخر، وهو ما رفضه البشير يقينا منه بأن ما يقوم به هو الصحيح وأنه يدافع عن حق مشروع باتفاق كل دول العالم، وبعد كل محاولات قوش التي باءت بالفشل قرر البدء في التخطيط للإطاحة بالبشير وهو فعلا ما تم القيام به لاحقا في ربيع 2019.

ويرى مراقبون أنه كنتيجة لرفض البشير فصل السودان والتفريط بأراضيه لدول الجوار وهو ما أراده صلاح قوش، هاهو اليوم يقبع في السجن دون حتى النظر في قضيته أو فتح تحقيق جدي في ملفه.
رقم : 1009991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
18 آب 2022
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
18 آب 2022
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة
18 آب 2022
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
17 آب 2022
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة