'حماس' تنفي صحة بيان يزعم تأييدها تبادل السفراء بين الاحتلال وتركيا

وأكدت حماس في بيان "موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء".



ودعت "المؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية، والتأكد من الموقع الرسمي للحركة في نشر البيانات والتصريحات الرسمية للحركة".