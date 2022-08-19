الخارجية الصينية: مصممون على الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله اليوم “نحن مصممون بحزم على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا ونحث الجانب الأمريكي على عدم الخطأ في التقدير بشأن هذا الأمر”.



كلام وانغ جاء تعليقاً على تصريح لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبر ينك بشان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وأوضح وانغ أن سياق الأحداث وسببها ومسارها أمور واضحة تماماً فالولايات المتحدة هي من تراجعت عن الوفاء بالتزامها بمبدأ صين واحدة وقوضت سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها وليس العكس مشدداً على أن رد فعل الصين الحازم على الاستفزاز الأمريكي منطقي ومشروع ومبرر وقد تم تفهمه ودعمه على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.



ولفت وانغ إلى أن قادة الولايات المتحدة هم الذين ذهبوا إلى تايوان لدعم الأنشطة الانفصالية لما يسمى (استقلال تايوان) وليس الصينيون هم الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة لدعم استقلال ألاسكا مؤكداً أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو العودة إلى الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ومبدأ (صين واحدة) بدلاً من التنصل من المسؤولية وتجاهل اللوم والتصرف بتهور لخلق أزمة أكبر.