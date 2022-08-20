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السبت 20 آب 2022 ساعة 09:57

المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة اميركية في الكويت

المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة اميركية في الكويت
وقالت المقاومة في بيان لها: " بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
صدق الله العلي العظيم

نتبنى إستهداف قاعدة علي السالم الجوية التي يتواجد فيها العدو الأمريكي شمال غرب الكويت بسرب من الطائرات المسيرة " القاصم“ واصابة الهدف بدقة عالية في يوم الجمعة الموافق:

۲۰۲۲/۸/12 م في تمام الساعة السادسة والنصف صباحأ مما أدى إلى أضرار جسيمة في قاعدة العدو.

هذا ونجدد عهدنالقادتنا الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج جمال المهندس إننا سنستهدف كل من شارك وساعد في إغتيالكم ،فنحن الوارثين لجهادكم".
مصدر : وكالات
رقم : 1010099
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