الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 13:21

رعد: من حقّنا السيادي أن نستثمر غازنا لتحقيق الرفاهية لشعبنا

رعد: من حقّنا السيادي أن نستثمر غازنا لتحقيق الرفاهية لشعبنا
وخلال حفلٍ تأبينيّ في بلدة الزرارية الجنوبية، أكد رعد أننا ماضون بالموقف الحرّ والأخلاقي الذي يجعلنا أسيادًا في التصرّف بما نمتلكه في مياهنا وفي أرضنا من ثروات معدنية (غاز ونفط).

ولفت رعد إلى أن من يرعى سياسات العدوّ يحاول أن يؤجّل ويراوغ، فيما العدو الصهيوني يُسوّف كعادته في التفاوض، كما الآية التي شرحها لنا القرآن الكريم حين أُمِر بنو إسرائيل بذبح البقرة فخاضوا جولات من التفاوض قبل أن يذبحوها وما كادوا يفعلون.

وقال رعد: "الآن يكرّرون نفس الطريقة والسّلوك ويساعدهم الأميركيون وربما يحاول الإسرائيليون أن يؤجّلوا قرارهم بالنسبة لما طلبه لبنان إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية".

وتابع أن هذا نوع من التسويف والمراوغة والتعطيل لحقوقنا في استثمارها.

ولفت رعد إلى أن الإسرائيلي يستثمر غازًا منهوبًا من فلسطين ليبيعه بأسعار مرتفعة لأوروبا التي تحتاج إلى غاز، ويعطّل علينا حقّنا في استثمار غازنا، فهذا أمرٌ لن نقبل به وهذا إستحقاق سنواجهُهُ في الأيام المقبلة.

وفي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، قال رعد : "لكلّ فريق في لبنان أن يستخدم حقّه القانوني والدستوري في التصرف إزاء هذا الإستحقاق لكن بحسب رؤيتنا لموازين القوى السياسية والنيابية والدستورية في هذا البلد وبحسب تقديرنا للمصلحة نحن ندعو الجميع للحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد من خلال الإسراع في إنجاز هذا الإستحقاق وإيصال رئيس جمهورية جديد إلى قصر بعبدا".

وختم رعد إننا من جهتنا نتوق إلى أن يبقى البلد جاهزًا لمواجهة الإستحقاقات المعادية التي تتهدّدُنا من عدوّ خارجيّ، والفراغ الدستوري يُضعف الموقف الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية لذلك نأمل أن تحدث ومضات رحمانية لدى الجميع ويحاولوا أن يتوصّلوا إلى إنجاز هذا الإستحقاق في وقته.
رقم : 1010126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة