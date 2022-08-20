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السبت 20 آب 2022 ساعة 13:22

الليرة اللبنانية تواصل تدحرجها أما الدولار

الليرة اللبنانية تواصل تدحرجها أما الدولار
وأقفل سعر صرف دولار السوق الموازية مساء أمس الجمعة، مسجلا ما بين 33325 و33375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح صباحاً ما بين 33100 و33200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحسب الخبراء فان ارتفاع قيمة الدولار الجمركي احد اسباب ارتفاع الدولار اضافة الى ذلك، انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة، والاندفاع بقوة الى السوق السوداء، لرفع سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن، وجني الارباح الطائلة عندما ترتفع الاسعار، الامر الذي ادى الى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار، الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم، مبدلا من الاسعار في السوبر ماركات وحتى الحوانيت الصغيرة.
رقم : 1010127
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