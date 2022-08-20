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السبت 20 آب 2022 ساعة 13:28

انطلاق الألعاب العسكرية لعام 2022 في مدينة يزد

انطلاق الألعاب العسكرية لعام 2022 في مدينة يزد
وبدأ الافتتاح باستعراض لفرق الدول المشاركة منها روسيا والصين وأوزبكستان وآذربيجان وبيلاورسا وزيمبابوي.

وستنطلق المنافسات اليوم وتستمر حتى 27 اغسطس/آب الجاري.

وكانت الفرق المشاركة في مسابقة القناص الدولية 2022 للعسكريين، قد بدأت بعد استقرارها في مكان المسابقة، تمارینها في مدرسة الشهيد صدوقي الإعدادية القتالية التابعة للقوة البرية للحرس الثوري في محافظة يزد.

وقال العميد علي أكبر بور جمشيديان ، المساعد التنسيقي للقوة البرية للحرس الثوري: نظرا لوصول فرق الدول المشاركة إلى مدينة يزد وإجراء تدريبات جماعية، فإن المسابقات ستنطلق اليوم بعد مراسم الافتتاح.
وأضاف: في هذه البطولة ، ستشارك فرق من عدة دول، من بینها روسيا والصين وبيلاروسيا وأوزبكستان وأذربيجان وزيمبابوي وأفضل فريقين من القوة البرية للحرس الثوري نيابة عن القوات المسلحة الايرانية.

وتابع العميد بور جمشيديان: هذه البطولة تستضيفها ايران لأول مرة، وقد تم التخطيط الجيد من قبل محافظة يزد ومدرسة الشهيد صدوقي.

واضاف المساعد التنسيقي للقوة البرية للحرس الثوري: إن هذه المسابقات التي تقام بحضور أقوى جيوش العالم في الميدان القتالي البري، سيكون لها تأثير كبير على صعيد الدبلوماسية العسكرية وتحسين مستوى تدريب القوات المشاركة و تطوير البنية التحتية.
مصدر : وكالات
رقم : 1010131
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