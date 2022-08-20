الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 15:02

وزير الدفاع الروسي: أمريكا حرضت أوكرانيا ضدنا و سنُحارب النازيين

وزير الدفاع الروسي: أمريكا حرضت أوكرانيا ضدنا و سنُحارب النازيين
واعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تصريحات ألقاها، اليوم السبت، أن واشنطن سعت إلى جعل أوكرانيا منطقة معادية لبلاده.

كما شدد على أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أواخر فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية والتي لا تزال مستمرة، تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس شرق أوكرانيا مما صفه بالإبادة الجماعية.

كذلك اعتبر أن بلاده مصممة على مكافحة “النازية” والمتطرفين، في إشارة إلى مجموعات قومية أوكرانية.

إلى ذلك اتهم القوات الأوكرانية بزرع ألغام في الأماكن والمدن التي تنسحب منها، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين وعسكريين.

واعتبر أن المقاتلين الأوكرانيين “يستخدمون تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية”.

أما عن الدعوات الأوكرانية الصادرة لمنع السياح الروس من دخول البلدان الأوروبية، فقال إن: “منع الروس من دخول الاتحاد الأوروبي يعتبر مظهرا من مظاهر السياسة النازية”.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، كررت موسكو مراراً أن الهدف هو حماية سكان دونباس في الشرق الأوكراني، الذين يتحدث العديد منهم اللغة الروسية ويحمل بعضهم أيضا الجنسية الروسية.

كما أشارت إلى أن الهدف من العملية حماية أمنها الاستراتيجي، ووضع حد للتهديدات عبر حدودها.

فيما اتهمتها كييف بالسعي إلى احتلال أراضيها وقضم المزيد من مناطق الشرق، بغية مد جسر يصل تلك المناطق بشبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2014.

وفتح هذا الصراع شهية الدول الغربية على مد أوكرانيا بالسلاح، فيما فرضت عقوبات بالآلاف على الروس، شملت العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية والمصارف، فضلا عن وزراء ونواب وسياسيين روس.
مصدر : وكالات
رقم : 1010147
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة