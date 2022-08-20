الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 15:20

حركة الشباب الصومالية تشن اعنف هجوم في مقديشو

حركة الشباب الصومالية تشن اعنف هجوم في مقديشو
وقالَ شهودُ عيان إنّ الانفجارَين اللذَين وقعا في بضعِ دقائقَ خلَّفا ضحايا بين قتيلٍ وجريح في صفوفِ عمّالِ الإغاثة وعناصرِ القوات الأمنية وايضاً المدنيين الذين هرعوا إلى المكانِ على إثرِ الانفجارِ الأول.

ودمرتْ الاشتباكاتُ أجزاءً كبيرةً من الفندق بينما كانتْ القواتُ الحكومية تحاولُ انتزاعَ السيطرةِ على الفندق من المسلحين الذين تحصّنوا داخلَ الفندق.

وتجمعَ عشراتُ الأشخاص ليلَ الجمعةِ السبت أمامَ المبنى لمحاولةِ الحصولِ على معلوماتٍ عن أقاربِهم. وفندقُ حياة هو جهةٌ مفضّلة يرتادهُ أعضاءُ البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، لكنْ لم تردْ معلوماتٌ عما إذا كانَ أيٌ منهم متواجداً في الفندقِ أم لا.

حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتلُ للإطاحةِ بالحكومةِ الصومالية منذُ أكثرَ من عشرِ سنوات، أعلنتْ مسؤوليتَها عن الهجومِ الذي يُعَدُّ أكبرَ هجومٍ تشهدهُ العاصمةُ الصومالية مقديشو منذُ انتخابِ الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/ايار الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1010155
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة