فلسطين المحتلة..انتفاضة مستمرة بوجه الصهاينة

ففي أمس الجمعة، استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة طوباس.



واندلعت مواجهات في 10 نقاط، في طوباس ونابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين والقدس المحتلة.



ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في مدينة طوباس وبلدة طمون، في حين استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بزجاجات حارقة في المنطقتين.



والخميس، اندلعت مواجهات في 15 نقطة، في رام الله والقدس وبيت لحم وقلقيلية وجنين والخليل ونابلس.



ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في يعبد، وبيت فوريك، ومدينة رام الله.



وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة، وزجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في دير نظام، ومستوطنة "بيتار عيليت"، ومدينة رام الله، ومدينة قلقيلية، وكفل حارث، ومستوطنة "مابو دوتان".



والأربعاء، استشهد الشاب وسيم ناصر خليفة (19 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات في محيط قبر يوسف شرق نابلس.



واندلعت مواجهات في 7 نقاط شملت نابلس وطولكرم وجنين ورام الله، تخللها إلقاء حجارة وعبوات متفجرة في محيط قبر يوسف.



ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز الجلمة، ومحيط قبر يوسف، ومخيم بلاطة.



وأصيب جندي إسرائيلي برصاص زميله في نابلس حسب ادعاء الاحتلال، في حين أصيبت مستوطنة جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "مافو دوتان" قرب جنين.



والثلاثاء، اندلعت مواجهات في 8 نقاط، في بيت لحم ورام الله ونابلس وجنين والقدس.



ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز الجلمة، في حين ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة.



وفي الاثنين استشهد الشاب محمد إبراهيم شحام برصاص جيش الاحتلال في كفر عقب، واندلعت مواجهات في 13 نقطة، في جنين والقدس ونابلس وطولكرم.



ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار، استهدفت الاحتلال في منطقة عرب السويطات وبلدة عرابة وقباطية في جنين، وبوابة شويكة في طولكرم.



وألقى الشباب الثائرعبوات متفجرة على قوات الاحتلال في قباطية، وسيلة الظهر، وزجاجات حارقة في قباطية، ومستوطنة يتسهار، وكفر عقب، ومدينة طولكرم.



وقتل جندي إسرائيلي في طولكرم بالرصاص في حين قيل إنه ناتج عن نيران صديقة.



والأحد، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 10 نقاط، في الخليل ونابلس والقدس وبيت لحم.



ونفذ الشاب أمير صيداوي عملية إطلاق نار قرب حائط البراق أدت لإصابة 9 مستوطنين بالرصاص.



وألقى مقاومون عبوات متفجرة صوب حاجز جبارة في طولكرم، حاجز المربعة (تل) في نابلس.



واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في راس العامود بالقدس المحتلة، وزجاجات حارقة في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.



وفي السبت الماضي، اندلعت مواجهات في 14 نقطة، في القدس ورام الله والخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس وطولكرم.



ونفذ مقاومون 6 عمليات إطلاق النار استهدفت الاحتلال في بيت فجار، والموقع العسكري قرب مسجد بلال بن رباح، وحاجز بيتونيا، وحاجز بيت فوريك، وفتحة فرعون، ومستوطنة "مجدال عوز".



وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "مجدال عوز"، ومفرقعات نارية في راس العامود.