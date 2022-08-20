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السبت 20 آب 2022 ساعة 16:15

رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني

رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
و أعرب رئيسي في اجتماع المجلس الوطني لمواجهة كورونا عن تقديره لجهود و تضحيات الكوادر الصحية و العلاجية لصون أرواح الناس في مواجهة جائحة كورونا، وقال: ستبقي تضحيات الطاقم الطبي في مسار مواجهة كورونا كصفحة ذهبية في تاريخ البلاد و ذاكرة الشعب الايراني.

و أشار رئيسي الي الحراك الذي بدأ نحو الحصول علي الاكتفاء بالذات في قطاع الأدوية، قائلا: تدعم الحكومة انتاج الأدوية التي تحتاجها البلاد من قبل المنتجين الوطنيين.

و أشار رئيسي الي تقرير بخصوص انتاج الأدوية المحتاجة أكثر من 90 بالمئة من قبل الشركات الوطنية واصفا هذا المكسب مبعثا للفخر و الاعتزاز، قائلا: استمرار هذا المسار خطوة استراتيجية نحو الصحة العامة‌ الوطنية و تدعمها الحكومة بكل قوة.

و أشار رئيس الي اعادة فتح المؤسسات التعليمية و تقارب يوم الأربعين الحسيني قائلا: كما اننا استطعنا ان نتغلب علي الموجات المختلفة لمرض كوفيد 19 بتعاون المواطنين و شراكتهم الوثيقة، من الضروري تضامن الناس في مراعاة‌ الارشادات الصحية و الاحترازية و من مستلزمات التوفيق في رسم السياسات بخصوص ادارة‌ المرض.

و شدد رئيسي علي ضرورة تلقي الجرعة المذكرة للقاح كورونا نظرا الي اقتراب عودة المدارس و مراسم الأربعين الحسيني و مواصلة التزام بالتوصيات الصحية و الاحترازية.

واضاف: تدل الدراسات ان تلقي الجرعة المذكرة للقاح مضاد لكورونا مؤثر جدا في صون الأرواح و صحة المواطنين و ان الذين لم يتلقوا هذه الجرعة من اللقاح، يتعرضون للمرض بشكل أكثر.
رقم : 1010163
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