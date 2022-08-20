الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 18:45

خطيب الأقصى: القدس ومسجدها يمرَّان بمرحلة خطيرة جدًّا

خطيب الأقصى: القدس ومسجدها يمرَّان بمرحلة خطيرة جدًّا
وتمرّ يوم غد الأحد الذكرى الـ53 لحريق المسجد الأقصى، حين أقدم اليهودي المتطرف "دنيس روهان" على إشعال النيران في المصلى القبلي، وألحقت النيران أضرارا بالغة بالمسجد إذ سقط سقفه والقوس الحامل للقبة، وتضررت الأعمدة الرئيسية، والمحراب والجدران الجنوبية.

وأوضح صبري أن ناراً مشتعلة عبر الاقتحامات والسلب لأملاك المقدسيين، والتهويد والاغتصاب للأراضي، والسجن والإبعاد والضرائب الهائلة والفصل العنصري مستمرة.

وشدد أمين المنبر، على أنَّ الدفاع عن القدس والأقصى وحمايتهما ونصرتهما واجب على كل مسلم حتى التحرير.

وقال خطيب المسجد: "لن يتحرر الأقصى ولن تسترجع الحقوق المغتصبة إلا بالعمل والجهاد في سبيل الله، وهذا عقيدة وإيمان واستجابة لحكم العزيز المنان".

وأضاف أن هذه الذكريات والآلام يجب أن تجدد العزم والآمال، لأمتنا تنبيها عن الغفلات، وتجديدا للعزائم، واستدراكا للضعف والتراجعات.

وأوضح أن الاحتلال يتطاول في اعتدائه على الأقصى والقدس بطريقة متصاعدة وغير مسبوقة، ويكثف من تدنيسه لساحاته من المستوطنين.

وقال الشيخ عكرمة إن الأقصى يتعرض لسلسلة اعتداءات آثمة متكررة تستهدف تكريس حالة جديدة وأمر واقع فضلاً عن تهويد المكان والمقدسات وبناء الهيكل المزعوم.

وأضاف أن الأقصى يعاني من محاولات عزله عن أهله ومنع المسلمين من الصلاة فيه.

ودعا الشيخ عكرمة لتوعية الأمة بأهمية القدس والأقصى، وإحياء القضية في شبابنا وأبنائنا، ودعم صمود المقدسيين والمساهمة في مشاريع التعليم وإعمار المسجد بالمصلين وترميمه.

وعبر خطيب الأقصى عن ألمه على ثلاثة وخمسين مرت بعد حريق الأقصى، وراكمت في وجدان كل مسلم همًّا وغمًّا وحنقا وغيظاً لا يزال يتزايد ما بقي المسجد أسيرًا حزيناً، والأصفاد تكبله وتزيد شعور المسلمين بالقهر والذل والهوان.

وفي ذلك اليوم المشؤوم التهمت النار أجزاء هامة من المسجد الأقصى الشريف، ومن أهمها منبر صلاح الدين الأيوبي، المُحرر الثاني للأقصى من الصليبيين.

وللمنبر رمزية كبيرة لدى المسلمين، فهو عنوان مشروع التحرير، حيث بناه مهندسون من حلب، ليحمل للقدس التي فتحها صلاح الدين الأيوبي.
مصدر : وكالات
رقم : 1010168
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة