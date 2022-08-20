مستشار الوفد الإيراني المفاوض يرد على ادعاءات 'CNN' حول المفاوضات

وأكد محمد مرندي مستشار فريق التفاوض الايراني في تغريدة على حسابه في تويتر، انه في الأشهر القليلة الماضية ، قلت مرات عديدة إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطا مسبقا أو مطلباً أساسياً.



واوضح مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي ان شطب اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمبركية لم يكن شرطا أبدًا لأي اتفاق وان طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم سنتكام (القيادة المركزية الاميركية في الشرق الأوسط) ضمن قائمة الارهاب.



واستدرك مرندي : لكن إذا كانت أميركا بحاجة إلى اضفاء طابع المقبولية على الاتفاق بقول ذلك ، فالأمر متروك لها.