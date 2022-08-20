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السبت 20 آب 2022 ساعة 19:09

الصحة الايرانية: انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا

الصحة الايرانية: انخفاض عدد الاصابات والوفيات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 503 آلاف و 369 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 504 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1361 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 226 ألفا و 357 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 44 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و 332 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 906 آلاف و 94 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 286 ألفا و 921 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 336 ألفا و 452 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 529 ألفا و 467 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 628 ألفا و 916 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1010172
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