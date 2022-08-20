الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 19:10

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين
وحسب هذه المنظمة لن يتم بعد هذا التاريخ أي تسجيل لزيارة الاربعين، وسيكون بدء عودة الزوار الايرانيين في اطار قوافل المنظمة الى ايران يوم 9 ايلول/سبتمبر.

ودعا المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية "اميد كوثري" كل الزوار الذين تم تسجيل اسمائهم في منظومة " سماح " سيتم ايفادهم تحت اشراف منظمة الحج والزيارة.

ومن المقرر أن تقوم مواكب الاربعين بتقديم الخدمات للزوار حيث من المتوقع ان تقوم المواكب الايرانية بتقديم الخدمات في ايران والعراق واستضافة الزوار الاعزاء.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الايرانيين في اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام الى اكثر من 5 ملايين زائر بعد توقف ايفادهم دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 1010173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة