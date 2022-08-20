الحج والزيارة الايرانية: 1 أيلول آخر يوم لايفاد زوار الاربعين

وحسب هذه المنظمة لن يتم بعد هذا التاريخ أي تسجيل لزيارة الاربعين، وسيكون بدء عودة الزوار الايرانيين في اطار قوافل المنظمة الى ايران يوم 9 ايلول/سبتمبر.



ودعا المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية "اميد كوثري" كل الزوار الذين تم تسجيل اسمائهم في منظومة " سماح " سيتم ايفادهم تحت اشراف منظمة الحج والزيارة.



ومن المقرر أن تقوم مواكب الاربعين بتقديم الخدمات للزوار حيث من المتوقع ان تقوم المواكب الايرانية بتقديم الخدمات في ايران والعراق واستضافة الزوار الاعزاء.



ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الايرانيين في اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام الى اكثر من 5 ملايين زائر بعد توقف ايفادهم دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.