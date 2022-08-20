السعودية تقر التخلص من ابرز امرائها في اليمن

يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الاستقطاب للجماعات المتطرفة بين قوى تحالف الحرب على اليمن.



واتهم محمد بن فيصل وهو ضابط استخبارات سعودي متخصص بالجانب الفكري والعقائدي للتنظيمات الارهابية، الأمير مصعب الازدي بالتجسس لصالج جهات مجهولة، مشيرا في سلسلة تغريدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن العديد من مواقع تنظيم "داعش" في البيضاء تعرضت للقصف بعد فترة من اختفاء الازدي الذي كان يشغل منصب نائب والي ولايات الين السابق وعين واليا واميرا على البيضاء.



واشار بن فيصل غلى ان تنظيم القاعدة قرر ملاحقة الازدي بعد ثبوت تورطه بالتجسس لصالح جهات "مجهولة".



ولم يعرف دوافع كشف السعودية التي يترأس مواطنيها العديد من الجماعات الارهابية جنوب وشرق اليمن ، هذه المعلومات، وما اذا كانت تواجه تمرد أم صراع استقطابات، لكن اشارة بن فيصل إلى تحريك القاعدة ضد لاازدي يشير غلى مساعي الرياض التخلص من ابرز امرائها في اليمن.