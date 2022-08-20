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السبت 20 آب 2022 ساعة 20:28

الأمم المتحدة: هناك عقبات أمام التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية

الأمم المتحدة: هناك عقبات أمام التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية
وقبل مؤتمر صحفي مقرر في المركز، زار جوتيريش ميناء بجانب مضيق البوسفور بإسطنبول حيث غادرت أول سفينة أجرتها الأمم المتحدة، محملة بالقمح الأوكراني إلى أفريقيا، عقب عمليات تفتيش.

وكتب جوتيريش في تغريدة “أتحرك لأرى في إسطنبول سفينة برنامج الغذاء العالمي بريف كوماندر محملة بأطنان من القمح الأوكراني باتجاه القرن الأفريقي لتخفيف الجوع”.

وقال “أحيي كل المساهمين في هذه العملية الإنسانية المذهلة”.

وقام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بتأجير سفينة الشحن بريف كوماندر، التي قالت الأمم المتحدة إنها تحمل 23 ألف طن قمح متجهة إلى إثيوبيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاقات في نهاية تموز/يوليو الماضي للسماح لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود ،رغم العملية العسكرية الروسية المستمر منذ نحو ستة أشهر.

ويجب أن تخضع السفن المحملة بالحبوب لتفتيش من جانب فريق دولي قبالة إسطنبول.

ومنذ بداية آب/أغسطس الجاري ، جرى شحن ما إجماليه 622 ألف طن من الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع التركية.

وتابع جوتيريش في اسطنبول إنه لا يزال من “المهم للغاية” جلب الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كجزء من صفقة شاملة بشأن شحنات الحبوب الأوكرانية.

وذكر جوتيريش أن إيصال مثل هذه السلع الروسية للمستهلكين سيساعد على “تهدئة أسواق السلع الأساسية”، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل على التغلب على “عقبات معينة” لتحقيق هذه الغاية، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف : “نحن في بداية عملية أطول بكثير”، داعيا الحكومات والقطاع الخاص إلى التعاون.

وأوضح جوتيريش في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: “بدون الأسمدة في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023”.
مصدر : وكالات
رقم : 1010185
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