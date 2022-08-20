وصرح حايك وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، أن التجارة بين تل أبيب والإمارات في عام 2022 وصلت إلى 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام.



وأشار حايك إلى أن هذه زيادة كبيرة عن العام السابق عندما بلغت التجارة بين الدول 1.2 مليار دولار على مدار العام بأكمله.



وقبل أيام صرح وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي بأنه من المتوقع زيادة حجم التجارة بين بلاده و"إسرائيل" إلى 2 مليار دولار خلال عام 2022 الجاري.



وكشف أنه ستسمح اتفاقية التجارة الحرة مع الإحتلال الإسرائيلي للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما يضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي.



وفي 31 أيار/مايو الماضي وقعت دولة الإمارات والإحتلال اتفاقية للتجارة الحرة تكريسا للتحالف العلني بينهما.



وبموجب الاتفاق، سيجري “استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا”، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع “ تاريخية ”.