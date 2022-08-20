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السبت 20 آب 2022 ساعة 21:35

عودة العلاقات الايرانية السعودية هل باتت وشيكة؟

عودة العلاقات الايرانية السعودية هل باتت وشيكة؟
المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني أبو الفضل عمويي، اعتبر ان المفاوضات مع دول الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، وأن التركيز الاساسي في جميع القضايا ينصب على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها.

عمويي اعرب عن امله بعقد محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مشددا على ان انتقاد طهران لمواقف الرياض بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية لا يمنع وجود علاقات ثنائية، منوها إلى أن بناء العلاقات مسألة تتطلب عملا ووقتا، ولا ينبغي توقع تحقيق هذه الأهداف على الفور.

وسبق أن أعربت إيران عن دعمها فتحا متبادلا للسفارات مع السعودية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تدعم إعادة فتح متبادل للسفارات مع السعودية، وتثمن دور العراق في تعزيز الحوار بين البلدين.

وعقدت في الأشهر الأخيرة 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق، الذي يشترك في الحدود مع البلدين.

وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل/نيسان الماضي، قال الكاظمي إنه مقتنع بأن "التفاهم بات قريبا" بين الرياض وطهران.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني -في حوار مع التلفزيون الإيراني- أن الوسيط العراقي أبلغ طهران استعداد الرياض لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي، مؤكدا أن بلاده تبادل السعودية الاستعداد نفسه من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعلى مستوى اعلى، توقعت الخارجية الايرانية استئناف الرياض علاقاتها معها بناء على المصالح المشتركة، فيما طلب ولي العهد محمد بن سلمان استضافة بغداد للقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، الامر الذي اعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، موضحا أن المحادثات السرية ستصبح علنية، وأن الوزيرين سيجتمعان في بغداد بالفعل.

الحديث عن التقارب يأتي في ظل تطورات اقليمية ودولية تخص المنطقة، لعل ابرزها احياء الاتفاق النووي، وربما اقترابه من التوقيع.


 
رقم : 1010202
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