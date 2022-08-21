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الأحد 21 آب 2022 ساعة 17:15

مصادر: الصدر يتصل بالعامري ويطلب الحوار لحل الأزمة العراقية

مصادر: الصدر يتصل بالعامري ويطلب الحوار لحل الأزمة العراقية
وقالت المصادر للقناة  أن السيد الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بواسطة أحد مساعديه مع هادي العامري وطرح خلال الاتصال مبادرة خاصة شرط أن يكون السيد العامري مخولاً بشكل كامل من الإطار التنسيقي وبعدها سيذهب السيد العامري الى الحنانة في النجف الأشرف للقاء الصدر.

وأشارت المصادر إلى أنها "تتخوف من أن لا يسمح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بذهاب العامري لوحده وهو ما يشترطه العامري"، مضيفة أن جهوداً يبذلها أطراف في الإطار_التنسيقي لإقناع المالكي تدخلت في هذه الجهود أطراف من خارج الإطار أيضاً.

وتعتقد المصادر ان طريق الحوار مع السيد الصدر والوصول إلى حل هو أفضل مما تتبناه الممثلة الأممية بلاسخارت والذي يؤدي إلى تدخلات أجنبية تخلص منها الفاعل الداخلي العراقي والشيعي بالخصوص طيلة الفترة الماضية.

المصادر  اضافت ان مقربين من السيد الصدر متفائلين هذه المرة بجدية الحوار مع الإطار التنسيقي إلا ان اطرافاً في الإطار متخوفة من أن إصرار السيد الصدر على تغيير مرشح الاطار السيد محمد شياع السوداني سيعيد الأمور إلى المربع الأول.

وتأتي هذه المساعي في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء، الذي يقترب من أسبوعه الخامس على التوالي، يقابله اعتصام أنصار المحور المقابل "الإطار التنسيقي" عند بوابة المنطقة الخضراء، فيما يتوعد الطرفان بتظاهرات حاشدة خلال الأيام القريبة القادمة.
رقم : 1010302
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