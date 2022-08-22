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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 08:20

مصر.. اندلاع حريق في كنيسة بمحافظة الإسكندرية

مصر.. اندلاع حريق في كنيسة بمحافظة الإسكندرية
وأكد مصدر في الكنيسة، إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر نشوب حريق شب بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العماروة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء.

ويشتبه أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي في جهاز التكييف المركزي بالكنيسة، وفقا لذات المصدر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت عدة أماكن في مصر نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة التبريد (التكييف).

وفي 14 من أغسطس الحالي نشب حريق كبير داخل كنيسة أبو سيفين بالمنيرة بحي إمبابة في الجيرة، راح على أثره 41 شخصا بينهم 14 طفلا. وشهدت بعدها عدة كنائس مصرية حرائق لم تسفر عن إصابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1010374
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