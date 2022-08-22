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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 08:22

عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة

عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة
وجاء الاتهام بعد أن أعلنت الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في وقت متأخر، السبت، حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه "خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.

وقال خان على تويتر، "الحكومة المستوردة حجبت يوتيوب في منتصف خطابي".

وحتى الآن لم يرد متحدث باسم هيئة الاتصالات التي تنظم عمل الإنترنت في البلاد على طلب للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.

ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي عبر تصويت برلماني. ويلقي خان خطباً نارية في تجمعات بأنحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1010377
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