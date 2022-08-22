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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 08:28

قاووق: المقاومة أنهت مرحلة التسويف ورسمت الخطوط الحمر

قاووق: المقاومة أنهت مرحلة التسويف ورسمت الخطوط الحمر
وخلال حفل أقامه حزب الله امس الاحد في حارة صيدا جنوب لبنان بمناسبة الأربعون ربيعًا وإحياءً للنصر الإلهي في آب 2006، لفت إلى أن "تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة قطع الطريق على المماطلة الأمريكية ووضع حدًا لسياسة إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية والكرامات.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن لبنان في معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر خاسر"، مؤكدًا أن "المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف وتضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت لآخر الخط، وهي جاهزة لتصنع المعادلات وتستعيد كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه المقاومة لجميع اللبنانيين.

وفي ما خص الاستحقاقات الداخلية، أكد الشيخ قاووق أن حزب الله من موقع الحريص على مصالح اللبنانيين يدعو للإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ويدعو لتشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين والتصدي للأزمات.
كما وجه التحية للشعب الفلسطيني المقاوم الذي أدهش العالم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
رقم : 1010384
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