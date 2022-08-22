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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 09:28

برلماني إيراني يتحدث عن وجود قضايا عالقة في احياء الاتفاق النووي

برلماني إيراني يتحدث عن وجود قضايا عالقة في احياء الاتفاق النووي
وقال عموئي في تصريحات لوسائل إعلام رسمية إيرانية، حول وضع المفاوضات النووية: على الرغم من أن مشروع النص قد تم إعداده إلى حد كبير، إلا أنه لا تزال هناك قضايا قائمة لم تحسم بعد.

وبين  "على حد علمنا، أعلن الفريق المفاوض ردنا للجانب الأوروبي، وقد وصل هذا الرد أيضًا إلى السلطات الأمريكية عبر وسطاء، لكن الطرف الآخر يجري تحقيقًا ولم يقدموا لنا ردنا بعد".

وأشار إلى: في حالة تقديم إجابة مقبولة لنا فإن مسودة الاتفاقية ستكون جاهزة للانتهاء منها، وإذا تم الانتهاء منها فسيتم تنفيذ الخطوات التالية بما في ذلك المراجعة والموافقة  في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان.).

وفي وقتس ابق، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله "إننا أغلقنا بعض الثغرات في مسودة الاتفاقية مع إيران وما زال البعض الآخر لم يتم حسمه".
رقم : 1010396
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