 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول مفاوضات فيينا وعودة ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي "اننا ما زلنا في مسار التفاوض وعلينا ان لا نستبق الامور وندخل في التفاصيل التي لم يحن وقتها بعد" واضاف "ايران ردت على المقترحات الاوروبية في الموعد المحدد لكننا لم نتلق الرد الاميركي على هذه المقترحات، ولا يمكن وصف هذه المرحلة من المفاوضات بالمثمرة الا بعد ان يعلن الطرف الاوروبي انه استلم رد الجانب الاميركي".



وشدد كنعاني على ضرورة عدم الاهتمام بالتسريبات غير الرسمية قائلا ان تقدما جيدا نسبيا حصل حتى الان لكن المفاوضات هي حزمة واحدة ويجب الاتفاق على كافة القضايا المعنية وفي حال عدم الحصول عليها لا يمكن القول بأننا قد توصلنا الى اتفاق ولا يمكننا اطلاق احكام مسبقة او الترحيب مسبقا.