رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى

في كلمة القاها رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ، صباح اليوم الاثنين، بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد، حيا فيها ذكرى شهداء وزارة الدفاع والقوات المسلحة وخاصة الشهيدين محسن فخري زادة وحسن طهراني مقدم، اشار بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في تحقيق شعار العام الجاري "الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل"، وعدها بانها فاعلة جدا.



وقال آية الله رئيسي: إن الإنجازات القيمة للعلماء والنخب في الصناعات الدفاعية ليست فقط لبلدنا بل هي تعطي الامل وتصنع الاقتدار للعالم الإسلامي ومحبي الثورة الإسلامية، وتدخل اليأس في نفوس جبهة الكفر.



واعتبر الرئيس الايراني، النخب والعلماء المتحمسين والمبدعين في وزارة الدفاع من الارصدة القيمة للبلاد، مضيفا : إن نتاج عمل هؤلاء الأعزاء وابداعاتهم هو الصناعة الدفاعية القائمة على المعرفة في البلاد، والتي لا يمكن إخفاء إنجازاتها من قبل أي جهة في الوقت الحاضر.