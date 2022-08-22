الصحة الايرانية: اكثر من 4 آلاف إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 4088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 510 آلاف و 702 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 892 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1328 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 241 ألفا و 811 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 62 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و 449 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 930 ألفا و 122 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 308 آلاف و 68 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 439 ألفا و 57 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 677 ألفا و 247 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 665 ألفا و 28 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).