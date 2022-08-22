الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 آب 2022 ساعة 14:19

النائب رعد: سنهزم العدوّ شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا

النائب رعد: سنهزم العدوّ شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا
وقال النائب محمد رعد خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة حاروف الجنوبية لإزاحة السّتار عن مشهدية للشهيد أبو أنيس حرقوص: نحن الذين نعرف سرّ الإنتصار على هذا العدو وامتلكنا مفتاح الإنتصار عليه وسنهزمه شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا، مشدّدا على أنّ العدوّ يحاول أن يُداهن حتى لا يُذعن لحقّنا في الإستثمار على غازنا في مياهنا الإقليمية.

وتابع: بيننا وبين العدوّ حساب مفتوح، حفظًا لأمن أهلنا ودفاعًا عن وطنهم وعن كرامتهم وعن ثرواتهم ،وعن حقهم في العيش الكريم وحفظًا لحقّهم في أن يقدّموا نموذجهم الحضاريّ عبر هويتهم وسلوكهم وانجازاتهم ومقاومتهم وبطولاتهم رغم كلّ التواطؤ الذي يجري على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

ورأى ان شعبنا لن يُذلّه الأعداء ، ولن يسقط أمام الحاجة لحبّة الدواء ، ولا أمام انقطاع رغيف الخبز ولا أمام ارتفاع كلفة الإستشفاء وغلاء المعيشة، وارتفاع سعر العملة الصعبة وتدني قيمة العملة الوطنية، وكلّ هذه الضغوط هي ضغوطٌ عابرة هدفها إخضاع إرادة شعبنا الذي يعي وعيًا كاملًا بأن الصمود والتحمّل وتيئيس العدو أن يبلغ هدفه هو الطريق للإنتصار ولتغيير صفحة الوضع في هذا البلد.

واضاف: نحن نراهن على الإستثمار السيادي للغاز في مياهنا الإقليمية، ونُصِرّ على أن ننتزع هذا الحق ولو بالقوة من عدوّنا ، فإنّما من أجل أن يعيش شعبنا بكرامة ومن أجل أن يحقّق شعبنا الرّفاه في وضعه الإقتصادي بدل أن تنهب هذه الثروة لمصلحة الأعداء والسّماسرة والتجار تجار الفحش والدماء، مؤكدا اننا ماضون في نهج المقاومة التي أسس مسارها وزرع بذرتها وروى غرسها شهداء أبرار هم الأحرار والنماذج، والذين ندين لهم بالعزّ والكرامة وهؤلاء يمثّل الشهيد أبو أنيس حرقوص نموذجًا فريدًا منهم وله نظراء كثيرون في مقاومتنا الإسلامية بمختلف الأعمار والأوزان والاطوال ، ولا يعرِف بأسهم إلّا من عاش مرارة بأسهم في المواجهة.

وختم: العدو الإسرائيلي عدوٌ ترتعد فرائصُه إذا ما سمع اليوم بإسم الرضوان أو بإسم مجاهدي المقاومة الإسلامية، لأنّه يعرف شدة بأسهم ورهاننا على هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى الذي عاهدناه ان نوفر كل الشروط التي طلبها لإحراز النصر.
رقم : 1010440
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
22 آب 2022
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
22 آب 2022
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
22 آب 2022
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
22 آب 2022
مصادر: الصدر يتصل بالعامري ويطلب الحوار لحل الأزمة العراقية
مصادر: الصدر يتصل بالعامري ويطلب الحوار لحل الأزمة العراقية
21 آب 2022
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
رئيسي: تضحيات الطاقم الطبي ستبقى صفحة ذهبية في ذاكرة الشعب الايراني
20 آب 2022
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
إنه الغدر الأمريكي.. من الإنقلاب على مصدق الى الإنقلاب على الإتفاق النووي
20 آب 2022
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
20 آب 2022
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة