غانتس یقر بوجود أزمة بین تل ابیب والقاهرة

ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن غانتس قوله إن "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين الجانبين"، دون أن يكشف عن أسباب الأزمة أو تفاصيلها.



وتحدثت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة، عن وجود أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة؛ بسبب تجاهل الأخير مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من آب/أغسطس الجاري.



بينما كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الأزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيّرة مصرية؛ ما أثار غضب مصر، التي اعتبرت الإعلان محرجاً لها.



كما قال مسؤولون فی الكيان، وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال: "هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور، لكن الأزمة تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة في غزة والضفة".



فيما أدعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأزمة الناشئة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لن تمس بالتعاون الأمني والعسكري "الوثيق" بين الجانبين.



وزار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونان بار، الأحد، 21 أغسطس/آب، العاصمة المصرية، بهدف تهدئة أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، حسب إعلام عبري.



وذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية أن رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة، وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين. وأوضحت أن الزيارة تهدف لتهدئة الأزمة بين تل أبيب والقاهرة وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.



* غانتس: لم نتعهد للمصريين بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة



كما قال غانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تتعهّد لمصر بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.



ومدّدت سلطات الاحتلال، يوم الأحد، اعتقال السعدي لمدة 5 أيام إضافية، في حين لا تزال تعتقل الأسير عواودة، رغم تجميد الاعتقال الإداري بحقه.



يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي، قد سبق أن قال في تصريحات تليفزيونية، إن بلاده لم تقدم أي تعهدات للإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين خليل عواودة وبسام السعدي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.