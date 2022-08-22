اعتقال أمين سر حركة فتح في القدس

وداهمت قوات الاحتلال منزل المطور في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلته.



يشار إلى أن المطور يتعرض لمضايقات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال، التي كانت قد سحبت إقامة زوجته من القدس المحتلة.