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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 14:23
روسيا تسلم مالي مروحيات وطائرات هجومية
وقال المصدر للوكالة في تصريح على هامش المنتدى الدولي الأخير "الجيش 2022": "هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا في أنقى صوره، إنه مشروع خاص".
وأضاف: "في مجموعات معدات الطيران التي تم تسليمها إلى مالي، كان هناك العديد من طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1010445
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