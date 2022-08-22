القضاء العراقي يؤكد على اعتماد الدستور في حل الأزمة السياسية

ونقلت مصادر صحفية عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي الأعلى قوله، ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام".



وأكد زيدان "على اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية".



وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل"، مؤكدا ان "الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".



وبدورهم أكد الحاضرون على "اهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها".