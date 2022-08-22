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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 17:38

اليمن: تحذيرات من انفجار خزان صافر

اليمن: تحذيرات من انفجار خزان صافر
ولفت وزير النقل إلى تأثيرات العدوان والحصار في تعطيل المعدات والآليات البحرية التي كانت بحاجة إلى صيانة دورية، إضافة إلى عدم وجود المواد الخاصة بتشتيت التلوثات النفطية ما يؤدي إلى قصور في المواجهة أو الاستجابة لأي بلاغات في هذا الجانب.

الى ذلك حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن الأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر مهددة بسبب خزان صافر.

الوزارة أوضحت كذلك أن أي تسرب للنفط من خزان صافر قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي، ويهدد حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن واشنطن تجدد تحذيرها من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط “صافر” المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن.

على صعيد التحذيرات أيضا، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، أن سفينة صافر تشكّل تهديدًا اقتصاديًا وبيئيًا خطيرًا على البحر الأحمر.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أي تسريب نفطي محتمل لخزان صافر في ميناء الحديدة باليمن، لافتة إلى أن البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر النفطي.

كما عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن مخاوفهم من تزايد خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط صافر المهددة بالغرق أو الانفجار جنوبي البحر الأحمر، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.

تأتي كل هذه التحذيرات، في وقت تماطل فيه قوى العدوان من السماح بالوصول الى الخزان وكذا مماطلة الأمم المتحدة التي اعلنت اكثر من مرة عن ترتيبات لايجاد التمويل لعملية الصيانة ولكنها سرعان ما تتبخر.
رقم : 1010474
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