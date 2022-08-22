المفاوضات النووية..وترحيب أوروبي بالرد الايراني

لا تنازل ايراني عن اي من الحقوق القانونية للشعب الايراني، فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، تأكيد ايراني جديد على التمسك بالثوابت، والحفاظ على خطوط طهران الحمراء التي رسمتها خلال جولات مفاوضات فيينا.



وفي هذا السياق اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان تقدما جيدا نسبيا تم تحقيقه في المفاوضات، محملا الولايات المتحدة،مسؤولية وضع المفاوضات الراهن، بسبب نهج المماطلة التي تتبعه واشنطن، في التعليق على الرد الايراني.



وشدد كنعاني أن الاوروبيين والامريكيين أحوج إلى الاتفاق النووي من طهران، مشيدا بالمقترح الأوروبي، واعتبره مبتكرا وأظهر المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق.



وقال المسؤول الايراني:"متمسكون بثوابتنا ولن نتراجع عن حقوقنا القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق وطالما رحبنا بمسار المفاوضات دون أن نحيد عن خطوطنا الحمراء؛ نريد اتفاقا يرضي الشعب الإيراني ويحفظ مصالحه العليا. ردنا على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي، لكننا لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن، المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها".



وبالمقابل فقد أشادت أوروبا بالموقف الايجابي لطهران، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل" وصف الرد الإيراني على بالمعقول، بوريل قال إنه بات من المحتمل عقد جولة مفاوضات هذا الأسبوع، بعد تقديم طهران ردها على المقترح.



بدوره وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية «میخائیل اولیانوف» مسودة الاقتراحات النهائية التي قدمتها ايران للمشاركين في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي بأنها كانت معقولة تماما.



وفي تغريدة له نشرها في حسابه على تويتر أعرب هذا المسؤول الروسي عن أمله بأن لا يستغرق دراسة هذه الاقتراحات، التي قدمتها ايران الاسبوع الماضي، الكثير من الوقت في واشنطن.



وأعلن «اولیانوف» أنه أجرى محادثات مع نظيره الايراني حول المواضيع الخاصة بالمرحلة النهائية لمفاوضات فيينا، وأعرب عن امله بأن لا يأخذ وقتا طويلا في اميركا.



مؤكدا أن واشنطن لم تقدم بعد ردها الرسمي. وأنهم أي الأوروبيين بانتظار ردها، معربا عن أمله في أن يسمح الرد الأمريكي بإكمال المفاوضات، وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت عند نقطة انعطاف.



التصريحات الأوروبية والإيرانية المتقاطعة، تفتح الباب أمام التكهنات بالتقارب الايراني الاوروبي في المواقف، ما قد يضع المماطلة الامريكية في خانة العقبات أمام التوصل لاتفاق.