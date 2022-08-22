اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر

وأشارت المصادر إلى أن عدد العائلات التي غادرت المخيم في شهر آب الجاري وصل إلى 18 عائلة، موضحة أن تلك العائلات غادرت على سبع دفعات إلى مناطق سلطة الدولة السورية ويقدر عدد أفرادها بالعشرات.



وفي الآونة الأخيرة تزايدت عمليات خروج العائلات من مخيم الركبان إلى مناطق سلطة الدولة، وذلك نتيجة سوء الأوضاع المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانعدام فرص العمل داخله وأزمة المياه التي بدأت فيه منذ دخول فصل الصيف، وتفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، وتخفيض منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة كمية المياه الواصلة له.



ويذكر ان القوات الامريكية تحتجز نحو 7 آلاف مهجر بفعل الإرهاب في مخيم الركبان، وكانت قد في شباط الماضي من مسؤولياتها داخل المخيم بخصوص المساعدات الإنسانية، بزعم أن وجودها في المنطقة لقتال تنظيم داعش الإرهابي فقط، على الرغم من استيلائها على المساعدات الإنسانية التي كان يتم إرسالها إلى المخيم.