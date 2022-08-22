عبداللهيان : ايران تولي اهمية جادة الى كافة المناطق في انحاء العالم

"امير عبداللهيان، ادلى بذلك للصحافيين قبيل مغادرته طهران عصر اليوم الاثنين متجها الى مالي، كأولى محطات جولته الافريقية.



ولفت وزير الخارجية، الى حضور عدد من المسؤولين واصحاب الصناعات ومدراء كبريات الشركات الاقتصادية والتجارية في ايران ضمن الوفد المرافق له في جولته الافريقية الحالية.



وصرح، بانه سيعقد على امتداد زيارته اجتماعات تجارية وصناعية مشتركة لبحث اليات التعاون مع الدول المستضيفة التي تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.



وبحسب هذا التقرير، سيتم خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية لدولة مالي، تقديم شحنة مساعدات من مليون جرعة لقاحات "ايران كوف بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا، الى مسؤولين هذا البلد.