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الاثنين 22 آب 2022 ساعة 21:11

هذا ما قاله تجمع العلماء المسلمين حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية

هذا ما قاله تجمع العلماء المسلمين حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية
ودعا تجمع العلماء المسلمين المسؤولين في لبنان للتمسك بحقوقنا البحرية كاملة وعدم التراجع عنها مهما كان السبب، فالعدو الصهيوني لا يستطيع تحمل ما يمكن أن تقوم به المقاومة لمنعه من استخراج الغاز وسيضطر أخيراً للموافقة على العرض اللبناني الذي يجب أن يصر لبنان على أن يكون هناك جواب نهائي قبل بداية شهر أيلول.

واستنكر التجمع اليوم الاثنين في بيان إقدام العدو الصهيوني على خرق الأجواء اللبنانية من خلال تحليق طائرة تجسس من دون طيار في أجواء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإطلاقه لقنابل مضيئة في أجواء موقع الرادار العسكري مقابل بلدة شبعا ويعتبر ذلك إنتهاكاً للقرار (1701) ويطالب الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن على هذه الخروقات المتكررة.

واشار التجمع، الى انه في الوقت الذي ينهار فيه كل شيء، وفي الوقت الذي انعدمت فيه وسائل الحياة الأساسية وبات المواطن يبحث عن لقمة الخبز فلا يجدها، نسمع أن هناك متاريس تعلو بين المسؤولين وكل منهم يطلق الاتهامات باتجاه الآخر بمسؤوليته عما حصل، في حين أن الواقع يؤكد أنهم جميعاً يتحملون المسؤولية بشكلٍ متساوٍ وليس من بريء بينهم عن ما حصل ويحصل من انهيار كلي للوطن.

ودعا التجمع المسؤولين عن تشكيل الحكومة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم التمسك كل منهم بمطالبه بل تسهيل عملية التأليف من خلال التنازل عن بعض ما يطالب به، لمصلحة التشكيل باعتباره الخطوة المطلوبة لمواكبة الإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة التي يمر بها الوطن والمواطن".
رقم : 1010496
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