آخر تطورات ملف ترسيم الحدود اللبناينة البحرية مع الإحتلال

وكشف المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، عن اتصالا مطولا بين الجانبين، جرى خلاله استعراض لمسار المفاوضات، حيث اطلع هوكشتاين بو صعب على ما توصلت اليه اخر الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان اخرها منذ ايام قليلة، مؤكدا له انه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الايام المقبلة، كما انه سيعاود التواصل معه خلال اسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة.



ولفت المكتب، إلى أنه وقد تطرق الاتصال المطول، ايضا لما يتم تناوله في بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية ومن ثم ينقله بعض وسائل الاعلام اللبنانية، ولاسيما ان عددا من وسائل الاعلام هذه؛ كان قد بث منذ نحو اسبوعين اجواء سلبية في ما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ثم انتقل خلال اليومين الماضيين الى بث اخبار ايجابية وصلت الى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن، وفي هذا الاطار، جرى التأكيد، خلال الاتصال، ان كل هذه الاخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على اية معطيات او مواقف رسمية.



من جهته، جدد ابو صعب التأكيد على موقف لبنان، لافتا الى عامل الوقت الضاغط، ومشددا في هذا السياق على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض. وأكد بو صعب أن علينا ان لا نبالغ بالايجابية كما بالسلبية كون اتصالاته لم تنته بعد"، ولاسيما ان لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي، ولاسيما ان بوصعب وضع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكذلك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بجو الاتصال المطول مع هوكشتاين.