أحدث العناوين :
الاحتلال يهدم تسعة منازل غرب أريحا ويقر هدم منشآت في القدس والضفة الغربية
استشهاد ضابط بالحرس الثوري في سوريا
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
قتيل وجريحان بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية
أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً
قصف مدفعي تركي شمال العراق
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
23 August 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 07:22
قصف مدفعي تركي شمال العراق
وقال المصدر إنه "ضمن ناحية سيدكان في قضاء سوران، قصف مدفعي تركي على مواقع حزب العمال الكردستاني".
وأضاف المصدر أنه "لم يتم التعرف حتى الان اذا كانت هناك اصابات ام لا".
مصدر :
وكالات
رقم :
1010560
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
22 آب 2022
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
22 آب 2022
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
22 آب 2022
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
22 آب 2022
أحدث العناوين
الاحتلال يهدم تسعة منازل غرب أريحا ويقر هدم منشآت في القدس والضفة الغربية
استشهاد ضابط بالحرس الثوري في سوريا
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
قتيل وجريحان بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية
أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً
قصف مدفعي تركي شمال العراق
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
آخر تطورات ملف ترسيم الحدود اللبناينة البحرية مع الإحتلال
قوات بريطانية جديدة تصل المهرة اليمنية
إتحاد عمالي يدعو «شولتس» لاستعادة العلاقات مع روسيا
هذا ما قاله تجمع العلماء المسلمين حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية
رئيسي: على التيارات السياسية العراقية الاتفاق على مخرج للمشاكل القائمة
القائد العام للجيش الأوكراني يعلن مقتل 9 آلاف من جنوده
عبداللهيان : ايران تولي اهمية جادة الى كافة المناطق في انحاء العالم
اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر
المفاوضات النووية..وترحيب أوروبي بالرد الايراني
الأكثر قراءة
وزير الدفاع السوري: سورية وبدعم من الدول الصديقة تتقدم على طريق النصر على الإرهاب
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
القوات التركية تقصف بالأسلحة الثقيلة شمال الحسكة السورية
فضل الله: لم يعد العدو قادرًا على خوض حربٍ في لبنان يضمن فيها انتصاره
الدفاع الروسية تكشف سبب انفجارات مستودع الذخيرة في القرم
العراق: نائب بالفتح يبدي موقفاً من دعوة الكاظمي للحوار الوطني
الرئيس اللبناني للقضاة: واجهوا من يقيد عدالتكم
الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد
إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10
المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلق على استقالة وزير المالية
بوتين: أمريكا تطيل أمد الحرب في أوكرانيا
مجلس نواب اليمن يندد باعتداءات كيان الاحتلال على سوريا ولبنان وفلسطين
إرمينيا..ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المركز التجاري في يريفان إلى 15 شخصا
طهران تثمن دور مسقط البناء خلال مفاوضات رفع الحظر
الاحتلال الامريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري
وزير الدفاع الروسي يؤكد ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري
الاستخبارات العسكرية الروسية: امريكا تنهب ثروات سوريا
كتائب حزب الله تعلن اتخاذ قرارات لحماية "السلم" في العراق
إيران تبدأ الأسبوع القادم تطوير حقول نفطية وغازية مشتركة
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
الأكثر بحثًا
أبرز نتائج قمة جدة
إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة