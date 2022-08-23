قصف مدفعي تركي شمال العراق

وقال المصدر إنه "ضمن ناحية سيدكان في قضاء سوران، قصف مدفعي تركي على مواقع حزب العمال الكردستاني".



وأضاف المصدر أنه "لم يتم التعرف حتى الان اذا كانت هناك اصابات ام لا".