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الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 07:23

أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً

أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً
جاء ذلك، يوم الاثنين، في خطاب للشعب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفت أردوغان إلى أن الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل وقوعها، ومساعيها لإحلال السلام عقب اندلاع الحرب بين البلدين في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

ونوه إلى أن تأسيس آلية شحن الحبوب الأوكرانية التي من شأنها منع أزمة حبوب عالمية، تم بفضل جهود تركيا.

يأتي تصريح أردوغان رغم استبعاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، جينادي جاتيلوف، أمس الأحد إجراء محادثات مباشرة بين بوتين،وزيلينسكي.

واتهم الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين للغاية من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في نيسان/ أبريل الماضي"..

إضافة إلى المحادثات في تركيا، أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات في بيلاروس ولكنها لم تحقق تقدما ،بسبب رفض كييف مطالب موسكو بالاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا والاعتراف بجمهوريتي لوهانيسك ودونتيسك المعلنتين ذاتيا.

وشددت أوكرانيا على عدم التخلي عن أي جزء من أراضيها.
مصدر : وكالات
رقم : 1010561
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