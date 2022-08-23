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الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 09:22

الاحتلال يهدم تسعة منازل غرب أريحا ويقر هدم منشآت في القدس والضفة الغربية

الاحتلال يهدم تسعة منازل غرب أريحا ويقر هدم منشآت في القدس والضفة الغربية
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت ثمانية منازل في قرية الديوك التحتا، بحجة عدم الترخيص، ستة منها لمقدسيين واثنين لمواطنين من أريحا، فيما أشارت المصادر إلى أن المنازل أربعة منها مأهولة، واثنان قيد الإنشاء، واثنان مسقوفان بالصفيح.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال هدم المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، رفضت محكمة الاحتلال العليا في القدس، الأحد، التماساً لوقف الهدم بمسافر يطا في مدرستين و32 مسكناً ومنشأة، ما يعني إمكانية هدمها في أي وقت، وأخطرت كذلك بهدم مدرسة أخرى، وفق ما أكده رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس .

وأشار يونس إلى أن القرار يشمل المدرستين، وكذلك مسجداً وعيادتين صحيتين ومنشآت سكنية و"بركسات" ومرافق خلايا شمسية.

ووفق يونس، فإن المنشآت والمدرستين تقع في أربعة تجمعات سكنية (جنبا، والفخيت، وصفى، والطوبا)، بينما المدرسة المُخطرة بالهدم هي مدرسة "أم قصة" في مسافر يطا، وجرى رفض ترخيصها.

وأكد يونس أن تلك المنشآت مُخطرة بالهدم منذ عام 2012، وبدأت الإجراءات القضائية لمنع الهدم منذ ذلك الحين، إلى أن رفض الالتماس أمس، علماً بأن القرار يشمل هدم أي شيء آخر مضاف لتلك المنشآت.

يذكر أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد أصدرت في 5 مايو/أيار الماضي قراراً برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعاً سكنياً (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال الذي صدر عام 1981، والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق مغلقة، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان، ما يعني هدمها، وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق منطقة المسافر، بحجة إجراء تدريبات عسكرية هناك، كما هاجم مستوطنون، بحماية من قوات الاحتلال، عدداً من الرعاة، ودمروا مزروعات للفلسطينيين في منطقتي الجوايا والعين البيضا بالمسافر.
مصدر : وكالات
رقم : 1010579
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