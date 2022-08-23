العميد حاجي زادة: نمتلك قدرات عسكرية لم تكن لدينا سابقا

وقال العميد حاجي زادة في كلمة القاها بمنتدى علمي بجامعة "فردوسي" في مدينة مشهد شمال شرق ايران مساء الاحد: كنا في السابق نستورد الاسلاك الشائكة واليوم نصدر المسيّرات، ولاشك أن هذه المسافة التي قطعناها جاءت بفضل الترابط بين قطاعات العلوم المعرفية والجامعات والنخب.



واضاف أن القوة الجوفضائية استثمرت في البداية بمجال الأبحاث بهدف تخطي العقبات الامر الذي مكّن ايران من امتلاك الافضلية بالمجال الجوي، ولذلك سمعنا مرارا من الغربيين بأن أولوية المفاوضات لهم تتمثل بتقييد المسيرات والقدرات الصاروخية.



واكد العميد حاجي زادة اهمية موضوع الانتاج، وقال: ان وصفة حل مشاكل البلاد هي التي طرحها سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال الاعوام المختلفة وهذا العام طرح مرة اخرى موضوع الانتاج وفرص العمل والمعرفة في اطار شعار العام "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل".



