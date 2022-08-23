وزير الدفاع الإيراني: سنفاجئ العدو في أي معركة

وقال آشتياني في مقابلة تلفزيونية "نعمل على مشاريع عملاقة في وزارة الدفاع، وهذه المشاريع التي تفاجئ العدو على مستوى المعركة وتكون حاسمة".

ولفت الوزير الإيراني إنه "في السنوات القادمة سنحصل على أسلحة لا يمكن للعدو أن يهدد الجمهورية الإسلامية".

وكشف العميد آشتياني إن "إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية على جدول الأعمال بحلول نهاية العام"، مبيناً "نحن ننظم العديد من الأقمار الصناعية ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية الأخرى بحلول نهاية العام".

ولفت إلى أن هناك تعاون بين 775 شركة معرفية مع وزارة الدفاع والاكتفاء الذاتي في بناء قاذفات الأقمار الصناعية وتوريد الأسلحة والمعدات في مجال الدفاع.

