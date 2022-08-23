الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 10:54

وزير الدفاع الإيراني: سنفاجئ العدو في أي معركة

وزير الدفاع الإيراني: سنفاجئ العدو في أي معركة
وقال آشتياني في مقابلة تلفزيونية "نعمل على مشاريع عملاقة في وزارة الدفاع، وهذه المشاريع التي تفاجئ العدو على مستوى المعركة وتكون حاسمة".
ولفت الوزير الإيراني إنه "في السنوات القادمة سنحصل على أسلحة لا يمكن للعدو أن يهدد الجمهورية الإسلامية".
وكشف العميد آشتياني إن "إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية على جدول الأعمال بحلول نهاية العام"، مبيناً "نحن ننظم العديد من الأقمار الصناعية ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية الأخرى بحلول نهاية العام".
ولفت إلى أن هناك تعاون بين 775 شركة معرفية مع وزارة الدفاع والاكتفاء الذاتي في بناء قاذفات الأقمار الصناعية وتوريد الأسلحة والمعدات في مجال الدفاع.
 
رقم : 1010591
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
22 آب 2022
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
22 آب 2022
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
22 آب 2022
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
22 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة