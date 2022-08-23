قالیباف: الاطباء احبطوا مؤامرات الاعداء في اختبارين وطنيين

وأشار "قاليباف " الذي كان يتحدث في الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم الثلاثاء الى حلول "يوم الطبيب" وأكد أن الأطباء أستطاعوا بروحهم الجهادية في مرحلة انتشار فيروس كورونا الخروج من اختبارات عسيرة مرفوعي الرأس خلال الاعوام الماضية.



وتابع قائلا: ان الاختبارين الصعبين اللذين خرج منهما الاطباء مرفوعي الرأس يكمن الاول في المجال الطبي حيث تغلبوا على جائحة كورونا، فيما يكمن الثاني في انتاج الادوية في داخل ايران وحالوا دون دخولها من الخارج.



ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الجهات المعنية في البلاد الى تعبئة كل طاقاتهم لافشال سياسة الحظر الظالم ضد الشعب الايراني من خلال تحقيق المطالب المهنية للاطباء والعاملين في المجال الصحي.