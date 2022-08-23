الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 15:39

الرئيس العراقي يطالب جميع التيارات السياسية التزام التهدئة

الرئيس العراقي يطالب جميع التيارات السياسية التزام التهدئة
وقال صالح في بيان له إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".

وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وتابع صالح: "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق أعماله في كافة مفاصله، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.

وذكر المجلس في بيان له أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
مصدر : وكالات
رقم : 1010650
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
22 آب 2022
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
22 آب 2022
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
22 آب 2022
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
22 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة