الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 15:41

لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تدعو لجمعة النصرة والنفير

لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تدعو لجمعة النصرة والنفير
وقالت اللجنة في بيان رقم "2" الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء: "مع اقتراب الموعد المحدد لخوضنا الإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي من المقرر أن يبدأ في بداية أيلول القادم، نود أن نؤكد أن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال".

وشددت على أنه "لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة"، وقالت: "لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته".

وجاء في البيان: "نتواصل معكم رغم محاولات السجان المستمرة لكسر إراداتنا ووحدتنا؛ واستمراره في إجراءاته التعسفية بحقنا، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي لأسرى المؤبدات، في محاولة بائسة ويائسة للنيل من ثباتهم، ومحاولة للتغطية على فشله الذريع في منع عملية نفق الحرية العام الماضي".

وشرعت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، أمس الاثنين، في أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل تدريجيًّا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

ووفقا للخطوات المتفق عليها؛ فإن الأسرى لم يخرجوا اليوم من الغرف لـ“الفحص الأمني”، حيث أكدت “لجنة طوارئ الحركة الأسيرة” جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقترفه إدارة السجون.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، البدء في حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقررت الحركة الأسيرة خوض حراك سيبدأ عبر الإضراب الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني؛ بدايةً أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة.

ودعت اللجنة الوطنية كل أبناء الشعب وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.
مصدر : وكالات
رقم : 1010652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
بالتعاون مع "إسرائيل".. السعوديّة تخوض حرباً إعلاميّة ضد إيران
22 آب 2022
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في مقتل "شيرين أبو عاقلة".. هل من نتيجة؟
22 آب 2022
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
الاحتلال الإسرائيلي.. محاولة خنق الفلسطينيين حتى إعلامياً
22 آب 2022
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
السعودية تحطم الرقم القياسي في قمع حرية التعبير
22 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة